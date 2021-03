Hospital em Magé será reativado com repasses de R$ 15 milhões do Estado e Alerj 

O Governo do Estado e a Assembleia Legislativa vão repassar R$ 15 milhões para reativar a antiga Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, em Magé. As obras na unidade, localizada às margens da rodovia BR-493 (Magé-Manilha), estão paralisadas há mais de 15 anos. O anúncio de liberação de recursos foi feito na manhã de ontem pelo governador em exercício Cláudio Castro durante visita à cidade no terceiro dia do Governo Presente na Baixada Fluminense.

“Esse hospital poderia estar atendendo a população de Magé, mas infelizmente está fechado há muitos anos. A reativação da unidade será uma intervenção muito importante para a população e que só será possível graças ao diálogo entre os poderes. Tivemos a ajuda da Alerj e contamos com a parceria da prefeitura”, afirmou o governador em exercício.

Em Magé, Cláudio Castro também anunciou a chegada do programa Limpa Rio ao município. “O programa Limpa Rio chegará em Magé. E, vamos terminar a Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade. Diante disso, acredito que a cidade vai voltar a ter excelência de novo a partir do trabalho em parceria com a prefeitura”, disse Cláudio Castro.

Repasse para a saúde e novos convênios em Guapimirim

Mais cedo, em Guapimirim, o governador em exercício Cláudio Castro anunciou o repasse de R$ 4,3 milhões para reformas do Hospital Municipal José Rabello de Mello (FOTO). Também assinado um novo convênio com a prefeitura para concessão do Vale Social a pessoas portadoras de doenças crônicas que precisem fazer tratamento em outras cidades. O benefício permite gratuidade no transporte público.

Além disso, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a Junta Comercial e prefeitura para que empresários da cidade possam solicitar o alvará de funcionamento totalmente online. O sistema integra Secretaria de Fazenda, Corpo de Bombeiros, Junta Comercial e Vigilância Sanitária. O tempo para a emissão de documento reduzirá de 30 dias para 48 horas.