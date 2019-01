Hospital em Caxias é atingido por incêndio

Pela terceira vez, em menos de uma semana, o Hospital Infantil Ismélia da Silveira, em Duque de Caxias, foi atingido por um incêndio. No incidente de ontem, crianças internadas na unidade precisaram ser transferidas para a Unidade de Pronto Atendimento anexa.

Uma equipe do Grupamento de Bombeiro Militar (14º GBM) foi acionada por volta das 13h. Ao chegar ao local, os agentes encotraram um colchão em chamas e conseguiram apagar as chamas. A ação foi rápida. Não houve vítimas ou dano à estrutura da unidade de saúde. Os outros dois incidentes teriam ocorrido no último domingo e na quarta-feira.