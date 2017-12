Hospital do Idoso é entregue à população de Volta Redonda

Foto: Divulgação

Mais um presente foi entregue para a população de Volta Redonda: Hospital do Idoso, inaugurado na tarde desta quarta-feira, dia 27, pelo prefeito Samuca Silva. Instalada no antigo Hospital São Camilo, na Vila Santa Cecília, a nova unidade hospitalar terá a estrutura inicial para 17 leitos, três salas cirúrgicas (duas de médio porte e outra de pequenos procedimentos) e consultórios ambulatoriais. O local funcionará também o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) e será interligado ao novo complexo do Hospital do Retiro.

O primeiro atendimento acontecerá na próxima terça-feira, dia 2, primeiro dia útil de 2018, conforme garantiu o prefeito de Volta Redonda. “O funcionamento vai acontecer de forma gradativa, respeitando a orientação do Ministério da Saúde. Na campanha, não prometi o hospital, mas o respeito aos idosos da cidade e estamos entregando a unidade de especialidade para aqueles que passaram dos 60 anos”, disse Samuca Silva, que elencou as conquistas na área da saúde do município como, por exemplo, a aquisição do Hospital Santa Margarida e a abertura da Clínica de Diálise.

“Além disso, foi nesse governo que foi criada a secretaria da terceira idade, mostrando o nosso compromisso e respeito pelos idosos”, completou o prefeito, que arrancou aplausos dos presentes na inauguração.

A ideia do Hospital do Idoso, segundo o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, é direcionar o fluxo de atendimentos dos pacientes da terceira idade e, assim, desafogar as demais unidades hospitalares do que possuem urgência e emergências como o Hospital São João Batista, o maior da região. Para isso, serão realizadas na nova unidade as cirurgias eletivas e consultas ambulatórias para os moradores de Volta Redonda. Atualmente, do total de atendimentos da rede hospitalar do município, 40% são de pessoas acima de 60 anos.

“É o grande legado que estamos deixando para os idosos do município. Os profissionais da saúde estão sendo treinados para lidar com os pacientes da terceira idade, numa forma bem humanizada para proporcionarmos uma melhor qualidade de vida”, frisou Alfredo Peixoto.

Quem comemorou a entrega da unidade foi o aposentado Sebastião Freitas de Oliveira, 72 anos. Acompanhado pelo filho, o senhor foi conferir de perto o novo hospital da cidade. “Para nós, que não temos condições para pagar um plano de saúde, precisamos de hospital como esse. É fico muito feliz por ver que o prefeito está investindo na saúde dos idosos”, comentou o aposentado.