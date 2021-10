Hospital do Corpo de Bombeiros zera pacientes para Covid-19

O número de pacientes positivos para Covid-19 internados no Hospital Central Aristarcho Pessoa (HCAP), unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) está zerado. Dados da Diretoria Geral de Saúde (DGS) apontam que todos os militares que seguem na unidade para recuperação de sequelas da doença encontram-se fora de isolamento respiratório.

“Um ano e sete meses após o início da pandemia, é muito significativo e gratificante não ter pacientes positivos para a doença no nosso hospital. Esse resultado é fruto de um trabalho incansável que envolve investimentos feitos pelo Comando e a dedicação total dos nossos profissionais da área da Saúde”, afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Desde março de 2020, mais de 6.500 militares da ativa foram atendidos pelas equipes de Saúde da corporação, com suspeita ou confirmação de coronavírus. O CBMERJ registrou 26 óbitos em decorrência da doença entre os cerca de 12 mil militares da ativa – uma taxa de mortalidade de 0,22%.