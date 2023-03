Hospital da Posse de ‘luto’: Joé Sestello deixa direção de uma das maiores unidades de saúde da Baixada Fluminense

Após mais de uma década marcada por uma gestão humanizada e muitos desafios, como o de desafogar o atendimento e melhorar a infraestrutura, o Dr. Joé Sestello anunciou nas redes sociais que está deixando a direção de uma das maiores unidades de saúde da Baixada Fluminense. Informações não confirmadas dão conta de que estaria nos planos da prefeitura a contratação de uma OS (Organização Social) para administrar o hospital.

Leia na íntegra a carta enviada à Câmara

Bom dia, Presidente.

Hoje escrevo para solicitar um favor: manifestar meu agradecimento do apoio irrestrito da Câmara Municipal a árdua tarefa de conduzir a gestão do Hospital Geral de Nova Iguaçu, enaltecer sempre a sua acolhida comigo e equipe e, sem abusar , solicitar a publicação da minha mensagem aos vereadores. Muito obrigado!

Depois de mais de uma década como diretor-geral, chegou a hora de me despedir oficialmente da gestão do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Quero agradecer a Deus por ter me dado a possibilidade de colaborar de alguma forma para o crescimento do hospital. Ao prefeito Rogério Lisboa, pelo apoio, confiança e credibilidade na equipe da direção. Tenho a consciência tranquila de que sempre trabalhamos juntos para encarar de frente os momentos de extrema dificuldade que o HGNI viveu, talvez os maiores em sua história. Graças a essa parceria mútua, conseguimos enfrentar todos os problemas e encontrar soluções para priorizar a assistência à população.

Foram dias, semanas, meses e anos trabalhando de manhã até a noite para mudar a realidade tão complexa que encontrei quando cheguei ao HGNI em 2013. Por várias vezes falei sobre o hospital, sem nada a esconder. Fui diretor em duas gestões distintas, atuando de maneira ética e imparcial. Depois de muito trabalho duro, acredito que foi possível reverter a imagem ruim que as pessoas tinham do hospital.

Um dos maiores exemplos da gestão foi o de manter o diálogo com todos os pacientes e acompanhantes. Minhas portas sempre estiveram abertas para atender qualquer pessoa. Críticas, sugestões e elogios ajudaram a criar um caminho mais próspero para fazer as coisas acontecerem.

A nossa gestão conseguiu esgotar todos os recursos que nos foram disponibilizados para trazer melhorias para a população da Baixada Fluminense. Buscamos o aumento na quantidade de leitos de CTI adulto, maior oferta de exames de alta complexidade, a criação de setores exclusivos para o atendimento mesmo com a superlotação, a ampliação dos Programas de Residência Médica, aumentamos o parque tecnológico com a chegada de equipamentos de última geração, transformamos o do hospital no ápice da pandemia, que se tornou dois dentro de um, atendendo Covid-19 e traumas.

Preparamos projetos para a unidade receber leitos pediátricos de UTI, que deve ser sempre um objetivo a ser buscado para qualificar a saúde pública da região, entre tantas outras ações.

Chamamos a atenção para um problema crônico da região, que é a quantidade insuficiente de leitos de retaguarda. Mostramos nossa realidade à regulação, pedindo ajuda para transferir pacientes. Nos preparamos para sempre acolher da melhor forma o paciente com doenças comuns ou raras.

Fizemos uma conexão satisfatória com o Programa Melhor em Casa dos municípios. Sempre atuamos de maneira firme estimulando a doação de órgãos e de sangue, pois atitudes como essas podem sim ajudar a salvar vidas. Trouxemos debates importantes de prevenção, como a de acidentes de moto, hipertensão, diabetes, entre outras doenças, que o cuidado com a sua própria saúde pode evitar uma hospitalização imprevista. Foram tantas melhoras ao longo desses anos. Acredito que essa unidade está no caminho certo e tem de tudo para seguir crescendo e beneficiando a população de toda a Baixada Fluminense.

Pude me aperfeiçoar na função de gestor e isso me ajudou a crescer, profissional e pessoalmente. Me orgulho demais de acompanhar a evolução daqueles que estão comigo no dia-a-dia. Sou um verdadeiro incentivador da educação continuada e em minha gestão, tenho o orgulho de saber que colaborei para que os funcionários pudessem se qualificar ainda mais profissionalmente, seja por treinamentos, cursos técnicos e graduações.

Essa é uma instituição que salva vidas! Independente do paciente ter convênio médico. Hoje eu me despeço, mas com a sensação de dever cumprido e com um orgulho enorme de todo o trabalho que foi feito durante todo esse tempo.

Muito obrigado a cada um!

Joé Sestello.