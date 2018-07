Hora H nos Bairros: sobra buraco na Estrada da Granja em Nova Iguaçu

Foto:Divulgação/Facebook

A população da Estrada da Granja, no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, aguarda há um ano e meio a Prefeitura juntamente com a CEDAE resolverem o problema da via. Ao longo da estrada, aparentemente é possível ver várias poças d’água, mas na verdade são buracos de mais ou menos 4 metros de profundidade que ameaçam a integridade física dos moradores.

LEIA ESSA MATÉRIA COMPLETA NA EDIÇÃO DESTA QUINTA (26) OU NA VERSÃO ONLINE EXCLUSIVA PARA ASSINANTES.