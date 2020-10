Homicídios da Baixada captura suspeito da morte de candidata a vereadora em Magé

Gabriel da Silva Neto do Nascimento, de 19 anos, foi capturado por equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), na manhã de ontem. Ele é acusado de matar e jogar num rio, em Magé, o corpo da pré-candidata a vereadora da cidade Sandra Silva, conhecida como Tia Sandra, assassinada no fim de agosto.

Contra ele foi cumprido mandado de prisão expedido pela Justiça pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver. Na casa do acusado também foram encontradas 314 gramas de maconha, divididos em 122 embalagens prontas para a venda, motivo pelo qual foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

As investigações revelaram que o crime foi motivado por desavenças da vítima com os traficantes locais, que suspeitavam que ela fornecia informações a policiais, além do fato de que a candidata dizia que denunciaria o tráfico de drogas na localidade caso fosse eleita.

Sandra foi morta a tiros, na madrugada do dia 30 de agosto deste ano. O corpo foi levado até a margem do rio Roncador, colocado em uma canoa, onde os autores remaram até determinada distância. Os assassinos enrolaram a vítima em arame farpado, colocaram pedras para que o corpo não boiasse e o arremessaram na água. Três traficantes da região participaram do crime, sendo que um deles conseguiu fugir, enquanto o outro foi capturado. Em depoimento, o preso confessou a participação no homicídio e narrou com detalhes a ação criminosa e motivação.