Homens são baleados após deixarem velório na Região Metropolitana do Rio

Dois homens foram baleados na noite da última segunda-feira após saírem de um velório no bairro Pacheco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RJ. As vítimas foram socorridas ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Weidi Jonatan Ribeiro, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos. Já Thiago Santiago Ignacio segue internado e seu estado de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionadas para irem ao local e, chegando lá, as vítimas já tinham sido socorridas. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do fato e que diligências estão sendo realizadas para apurar a autoria do crime.