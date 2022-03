Homens são atacados a tiros em Nova Iguaçu, na Baixada

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após serem atacados a tiros dentro de um veículo na Rua F, bairro Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu na tarde de quinta-feira (24) próximo à Escola Municipal Dr. Orlando Mello e provocou pânico e correria dentro e fora da unidade de ensino. Até o fechamento desta reportagem, a identificação das vítimas não havia sido divulgada.

De acordo com as primeiras informações, criminosos fortemente armados, que estavam em outro carro, teriam interceptado o veículo e efetuados diversos disparos. O homem que estava no banco do carona morreu no local. Já o motorista foi socorrido ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em estado grave. A unidade não divulgou informações sobre seu estado de saúde.

Marcas na lataria

Pelo menos mais de 20 tiros foram disparados contra o veículo onde estavam os dois homens. Havia marcas de tiros no para-brisa, na lataria e também no vidro do lado do motorista. Os disparos também atingiram o muro da escola. No chão foram recolhidas várias cápsulas deflagradas. Imagens de vídeo feitas por um morador mostram curiosos em volta do veículo com várias perfurações.

A Polícia Civil não informou o calibre das armas usadas no crime. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.