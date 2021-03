Homens jogam 23 kg de cocaína na Baía de Guanabara e fogem atirando

Tripulantes de uma lancha na Baía de Guanabara atiraram ao mar uma carga de 23 quilos de cocaína, na última quinta-feira. A droga acabou recolhida pelo Grupamento de Ações Extraordinárias (Gaex) da Guarda Portuária.

Os agentes realizavam a escolta de um navio mercante que saía do Porto do Rio quando percebeu, na altura da Urca, uma pequena embarcação em baixa velocidade no caminho do cargueiro até o mar aberto.

A equipe ligou a sirene e luzes de alerta e se preparava para abordar o barco, quando o grupo atirou duas malas na água. Na sequência, os tripulantes manobraram e fugiram, em alta velocidade, atirando contra a patrulha.

O Gaex seguiu com a escolta do navio até a Boia de Águas Seguras e retornou ao ponto da abordagem para reaver as malas. Em terra, a Guarda Portuária encontrou 21 tabletes de cocaína pesando 23 kg. O produto foi apresentado na Polícia Federal.