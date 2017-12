Homens armados invadem Prefeitura de Itatiaia e um deles é baleado

Fotos: Divulgação/PM // Anderson Sobrinho/TV Rio Sul

Três homens armados com fuzil e pistolas invadiram a Prefeitura de Itatiaia, no Sul Fluminense, na madrugada de hoje. De acordo com a Polícia Civil, eles pularam o muro e começaram a atirar contra um guarda municipal que estava no local. O agente revidou e acertou um dos bandidos na cabeça. Os outros dois continuaram atirando e conseguiram fugir. O guarda não ficou ferido. O caso aconteceu na Praça Mariana Rocha Leão, no bairro Vila Odete.

