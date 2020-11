Homem vai em cana após agredir a socos a própria mãe e ameaçar a vítima de morte

Um rapaz de 19 anos que deu vários socos no rosto da própria mãe, 35, foi em preso em flagrante por agentes da 167ª DP (Paraty), na última sexta-feira, em Paraty, município da região da Costa Verde. O crime aconteceu na casa da família, na Rua Violeta, no bairro Pantanal.

O delegado Marcello Russo, titular da 167ª DP, disse que além de ter batido na mãe, o agressor ainda a ameaçou de morte, quebrou móveis da casa e chegou a jogar um prato na cabeça da irmã de dois anos. Ainda há outras duas crianças morando local.

“Ele é envolvido com o tráfico de drogas da comunidade da Sapinhatuba, em Angra, e da Mangueira, em Paraty. Estudou só até a sétima série e era um cara violento”, conta o delegado. “Também consumia drogas e tem relatos de que tinha cortado a namorada em uma discussão”.

Expulsar a vítima

Segundo informações, a briga entre mãe e filho aconteceu porque ele queria que ela deixasse a residência. Em depoimento, a mulher contou que no dia anterior ele havia dado 12 socos em seu rosto. “O rosto dela estava bem machucado, com olho roxo, queixo vermelho, inchado e hematomas”, enumera o delegado.O jovem já tinha passagens pela polícia por furto e tráfico. Agora, ele foi autuado por outros três crimes: ameaça, agressão e por destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Da distrital, ele foi encaminhado à Cadeia Pública Franz de Castro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense.

Russo pediu à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. “Para a garantia da ordem pública tendo em vista o grave risco que essa pessoa oferece para a sociedade. Ele pode colocar em risco a paz social constantemente”,.