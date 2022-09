Homem urina nas prateleiras de loja no Rio

Um homem, com cerca de 30 anos e bem-vestido, entrou em uma loja de suplementos, em Botafogo, bairro da Zona Sul do Rio, no último sábado (17), e começou a urinar nas prateleiras e produtos. Câmeras de segurança, e a funcionária que estava no local, registraram a ação do suspeito, que ainda não foi identificado.

Uma funcionária da loja disse que se sentiu muito vulnerável e pediu para não trabalhar mais à noite. Ela relatou que dois homens pararam na porta do estabelecimento e apenas um deles entrou. “Ao que entrou, dei boa noite e nem obtive resposta. Segui na minha e atenta. Noto que ele, simplesmente, para defronte a uma das prateleiras, coloca o órgão genital dele para fora e começa a urinar nos produtos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu não acreditei”, disse Jéssica Bertoldo.

A funcionaria ainda disse que o outro homem que estava do lado de fora, ao ver a cena, até esboçou reação para entrar e evitar a ação, mas, quando viu que já era tarde demais, saiu do local.

O prejuízo para a loja chega aos R$ 500 em unidades de produtos que, por respeito aos clientes, não serão disponibilizados para venda. O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo) e uma investigação foi aberta.