Homem tortura namorada com cassetete e soco-inglês por três dias na Zona Sul do Rio

A Polícia Civil prendeu um homem acusado de tentativa de feminicídio, estupro, cárcere privado e tortura contra a namorada. Os crimes foram praticados em um apartamento que ele morava na Rua Barata Ribeiro, na Zona Sul do Rio.

De acordo com as investigações, Fred Henrique Lima Moreira teria mantido a vítima, uma jornalista de 37 anos, presa por três dias no imóvel e a agredido, sobretudo na cabeça, com um cassetete e um soco-inglês. Ela sofreu traumatismo craniano, fratura na mandíbula, além de diversos hematomas pelo corpo, e somente conseguiu fugir do local com a ajuda do porteiro do prédio.

A delegada Natacha Alves de Oliveira, titular da 12ª DP (Copacbana), informou que Luka Dias manteve um relacionamento com Fred nos últimos oito meses, período em que ele já demonstrara um perfil violento e manipulador. Ele chegou a agredi-la em 31 de dezembro do ano passado e no dia 26 de abril, ocasião em que começou a ofendê-la com acusações de infidelidade e depois passou a golpea-la com o cassetete nas pernas, costas e cabeça. Na manhã seguinte, ao acordar, a vítima tentou gritar por socorro e acabou recebendo um mata-leão por pelo menos três vezes. Fred ainda puxou o cabelo da namorada e arremessou no chão, dando golpes em sua cabeça até ela desmaiar. Na última sexta-feira, ela conseguiu deixar o apartamento e procurar a delegacia.

Contra o agressor foi cumprido um mandado de prisão temporária. No apartamento, foram apreendidos um cassetete, um soco-inglês e um réplica de pistola. Em sua ficha criminal, há anotações por violência doméstica, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, ameaça e resistência. Ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.