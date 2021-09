Homem tem carro roubado e é levado por bandidos em Duque de Caxias

Um homem teve o carro roubado e foi levado por criminosos armados na tarde do último domingo, na Rua Sambaetiba, em Campos Elíseos, Duque de Caxias. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um veículo vermelho fecha o carro da vítima e um bando armado desce, tira o homem, uma mulher e uma criança de dentro do carro, e entram no veículo.

Em seguida, as três vítimas saem em direção a uma esquina, mas um dos bandidos volta e revista o motoristas. Ele chega a apontar a arma para a mulher e a criança. Ele leva o homem novamente para o carro e os criminosos fogem em alta velocidade.

O caso foi registrado na 60ª DP (Campos Elíseos). A Polícia Civil afirma que diligências estão em andamento para buscar testemunhas e outras imagens que possam ajudar na identificação dos assaltantes. A polícia não informou se o homem levado pelos criminosos foi liberado.