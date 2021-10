Homem suspeito de tráfico de drogas é executado com tiro de 12 mm em bairro de Nova Iguaçu

Um homem suspeito de traficar drogas em Nova Iguaçu foi executado a tiros no último domingo. Identificado apenas como Breno, ele foi atingido na cabeça por disparos de arma calibrer 12 mm e morreu no local. O crime aconteceu próximo a Piscina Show, no bairro Caioaba.

Segundo informações, o suposto traficante teria sido morto por milicianos que atuam na região. Entretanto,

a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), investiga o assassinato, ainda vai confirmar.