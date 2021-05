Homem suspeito de integrar quadrilha de roubos de carros é preso

A Polícia Civil prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar veículos com auxílio de um caminhão reboque, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo as investigações, o acusado faz parte de uma quadrilha especializada em furto de carros na Região Oceânica da cidade.

De acordo com a Polícia, um inquérito foi instaurado para identificar e prender outros suspeitos. Câmeras de segurança da rua em que aconteceu o caso registraram o momento em que o dono do veículo impediu que o carro fosse removido.

Em depoimento à polícia, o motorista do reboque, que foi preso em flagrante, alegou que também foi uma vítima da quadrilha. Ele afirmou que recebeu R$ 100 para rebocar o carro. No entanto, ele não soube explicar do que se tratava o local que ele deixava os veículos.