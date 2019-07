Homem sequestra mãe da ex, tortura, mata e queima corpo em ‘microondas’

O fim de um relacionamento pode significar uma tragédia anunciada. E foi o que aconteceu no bairro Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Inconformado porque a mulher decidiu colocar um ponto final na relação, José Clevison dos Santos, de 30 anos, decidiu pela maneira mais cruel para se vingar.

O criminoso foi preso por agentes da Polícia Civil pelo sequestro e homicídio das namoradas Márcia Valéria Muniz da Silva Coutinho, 56, mãe da ex-companheira, e Cintia Maria da Silva Rodrigues, 40. As vítimas estão desaparecidas desde a noite de 24 de junho. Investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) descobriram as duas vítimas moravam juntas há cinco anos. Elas foram dopadas com sedativos e torturadas num cativeiro.

Após serem assassinadas, tiveram os corpos incinerados pelo criminoso. Além de Clevison, o casal Luciano Antônio de Oliveira e Juliana Clemente de Souza foi parar atrás das grades. A prisão temporária do trio foi decretada pela Justiça na última terça-feia.

Os dois moravam próximo ao local do cativeiro e ajudaram o assassino a alugar o imóvel. Os agentes realizaram buscas na casa onde o casal morava e encontraram pertences das duas mulheres e apreenderam algemas, frascos de sedativos e instrumentos usados para torturar as vítimas, como cordas e um taser, uma pistola de choques elétricos.

Mulheres foram atraídas para a morte

Ao agentes da DDPA, Luciano relatou que os corpos foram queimados com pneus numa área próxima a sua casa. Uma ossada foi encontrada no local apontado pelo homem. Peritos da Polícia Civil coletaram material para análise. De acordo com o preso, as mulheres foram atraídas até o cativeiro com o argumento de serem contratadas para o serviço de animação de festas e instalação de aparelhos de karaokê em eventos, atividades com as quais trabalhavam.

Sem se identificar, José Clevison ligou para Márcia e simulou,estar interessado no serviço de instalação de karaokê para uma festa. Na ligação, ficou combinado que elas iriam até o endereço da suposta festa de Uber e, no local, Clevison pagaria a viagem. No entanto, o destino final era justamente o cativeiro.

Extremamente violento

A trama foi desvendada pelos agentes após a ex-namorada prestar um depoimento de mais de duas horas na sede da DDPA, última segunda-feira. Ela afirmou que passou a se envolver com ele em 2014, pois os dois moravam em locais próximos, em Campo Grande, também na Zona Oeste. Na ocasião, ela já tinha dois filhos e havia se divorciado. Logo ela percebeu que o namorado era violento.

A agrediu com socos e bateu sua cabeça na parede

Desde 2016, quando Clevison a agrediu com socos e bateu sua cabeça na parede, ela decidiu sair da casa onde os dois moravam. A mulher passou período longos vivendo com parentes, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e em Araruama, na Região dos Lagos. Em 2018, marginal invadiu a casa da mulher e destruiu vários móveis. Ele foi preso em flagrante, pois havia descumprido medidas protetivas decretadas pela Justiça a favor da mulher, que impediam sua aproximação.

No período em que ele permaneceu preso, a mulher colocou a casa onde os dois moravam à venda. Após a soltura do homem, ele continuou a ameaçá-la, dizendo que mataria seus filhos se vendesse a casa. No dia em que levou um comprador para conhecer o imóvel, em fevereiro, Clevison “ficou enlouquecido dizendo que ela teria a casa de volta a qualquer custo”.

Dois meses depois, em 25 de abril, Thiago Hora da Silva, o possível comprador do imóvel, foi encontrado carbonizado dentro de um carro próximo ao imóvel. Segundo a mulher revelou no depoimento, Clevison confessou a ela que havia matado o homem. Após o assassinato, a mulher cortou relações com o homem e passou a morar com a mãe, na Baixada Fluminense.

Segundo a delegada Elen Souto, responsável pela investigação, o sequestro da mãe da mulher foi uma estratégia de Clevison para tentar reatar o relacionamento. Os assassinatos teriam sido cometidos justamente porque o plano de Clevison deu errado.