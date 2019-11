Homem se masturba à luz do dia em Nova Iguaçu e câmera flagra tarado

Um homem foi flagrado por uma câmera de vigilância enquanto se masturbava em plena luz do dia em Nova Iguaçu. O crime aconteceu no bairro Corumbá e acendeu o sinal de alerta para a presença de um tarado que estaria aterrorizando a região.

No vídeo que circula nas redes sociais, o tarado aparece fazendo com seu órgão sexual. Em um dado momento, ele desvia o campo de visão da câmera ao perceber que estava sendo gravado. Os gestos obscenos foram praticados diante do equipamento que seria de uma residência localizada na Rua das Orquídeas, no Morro do Espigão. Uma moradora captou as imagens do vídeo e publicou nas redes sociais.

“Gente, esse vídeo é do tarado que estava rondando no Corumbá. Ele estava aqui na minha esquinna (…) Quem tem filho pequeno, menino, menina, tome muito cuidado. Fique atento. Não deixe a criança ficar na rua sozinho, não manda a criança na rua sozinho. Pelo amor de Deus, fica atento”. (sic)

Pena de três meses a ano

Ato ato obsceno é crime previsto no artigo 233 do Código Penal brasileiro. De acordo com o exposto na lei, a prática em lugar público ou aberto ou exposto ao público pode levar a detenção de três meses a um ano, ou multa.

Reportagem: Antonio Carlos