Homem rouba bicicleta com arma de brinquedo e apanha de pedestres

Um suspeito de roubar a bicicleta de uma ciclista no Maracanã, na Zona Norte do Rio, foi preso na noite de sábado por guardas municipais, que apreenderam uma arma de brinquedo que estava em poder do marginal.

O ataque foi na Avenida Maracanã. Os agentes estavam de plantão na base da Unidade de Ordem Pública (UOP) quando perceberam um tumulto. Quando chegaram, viram um homem sendo agredido por pedestres, que o acusavam de roubar a bicicleta da mulher.

Os guardas municipais retiraram o acusado da aglomeração e lhe deram voz de prisão, conduzindo-o, junto com a vítima, para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado como roubo a transeunte. A bicicleta foi recuperada.