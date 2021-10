Homem que matou PM no Rio é preso no Aeroporto Internacional de Salvador

Um homem acusado de participar da morte de um policial militar em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, foi capturado na última segunda-feira no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia.

O PM Adriano Maia Corrêa foi assassinado em março deste ano. De acordo com as investigações, ele teria sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).

A prisão do suspeito é resultado da troca de informações de inteligência entre as Polícias Civil do Rio e da Bahia.