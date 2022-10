Homem que matou motorista com retroescavadeira não é funcionário da Prefeitura de Belford Roxo; ele está foragido

O homem que dirigia uma retroescavadeira e arrastou outro motorista no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após uma briga de trânsito, é funcionário de uma empresa terceirizada, que presta serviço para a prefeitura.

Ronald Sant’Anna do Nascimento foi atingido nas costas e não resistiu aos ferimentos. O corpo dele foi sepultado na tarde de ontem (24) no Cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

De acordo com testemunhas, ele tentava passar por uma rua interditada para um evento político quando discutiu com o motorista da retroescavadeira, identificado como Igor Machado de Oliveira.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga o caso, conseguiu um mandado de prisão no Plantão Judiciário contra o suspeito, que já é considerado foragido.

Esperou dar as costas

Uma das filhas da vítima disse que o suspeito teria esperado Ronald dar as costas para arrastar o veículo em que ele estava. “Olha como ele deixou o carro do meu pai, ele arrastou o carro do meu pai. Ele esperou meu pai dar as costas e arrastou o meu pai”, conta ela em vídeo feito no local do crime.

Nas redes sociais, a filha pede ajuda para encontrar o suspeito, que segundo ela, teria fugido do local.

Prefeitura divulga nota

Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informa que Igor Machado de Oliveira é funcionário de uma empresa terceirizada e o incidente aconteceu após uma briga de trânsito. “A municipalidade lamenta o ocorrido e acrescenta que a Polícia foi acionada. O caso foi registrado na 54ª DP, que é a quem compete fazer as investigações”.

Informa ainda que “a Procuradoria Geral do Município (PGM) já notificou a empresa para que ela apresente os esclarecimentos e providências tomadas sobre a fatalidade ocorrida. Só após a resposta da empresa responsável, a Prefeitura irá avaliar quais as providências cabíveis serão tomadas em relação ao contrato”.