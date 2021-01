Homem que matou filho de ex-prefeito de Maricá se entrega na Delegacia de Homicídios

Sebastião Martins, de 41 anos, suspeito de assassinar Wellington Vinícius Afonso Viana, filho do ex-prefeito de Maricá, Uilton Viana, estava escondido numa região de mata fechada em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Ao descobrirem isso, os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) entraram em contato com o advogado do suspeito, que resolveu se apresentar à polícia. Ele não disse que só falaria em juízo. Contra ele foi cumprido o mandado de prisão temporária de 30 dias.

Sebastião executou Wellington, de 48 anos, a sangue frio no dia 18 de dezembro passado, em São José do Imbassaí, Maricá. O crime foi registrado por câmeras de segurança de um condomínio. Wellington foi atraído para uma emboscada. Sebastião fingiu ser um comprador de um imóvel da vítima e a atraiu para o local, onde o crime foi executado.

O criminoso teria agido com a ajuda de outro homem, que segundo testemunhas seria um jovem de aparentemente 20 anos de idade.