Homem que manteve família refém é capturado em Três Rios

Quase quatro meses depois de fazer uma família refém no bairro Algodoal, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um assalto ao apartamento da família, um homem de 32 anos foi preso por policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio), na madrugada do último sábado. Ele foi encontrado na cidade de Três Rios.

O preso também era procurado por outros crimes cometidos nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Em Minas Gerais, ele era considerado fugitivo do sistema Socioeducativo, registrado pela 1ª Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente.

De acordo com informações da Polícia Civil, na época do assalto em Cabo Frio, o homem entrou no apartamento de uma família e levou joias, dinheiro em espécie, telefones celulares, um notebook e outros objetos de valor. As vítimas foram trancadas em um banheiro, onde foram amordaçadas e presas com lacres de fio.

Imagens de câmeras de segurança foram analisadas pela polícia e o acusado foi identificado. Após investigações, foi constatado que, logo após o crime, o homem fugiu para Belo Horizonte (MG), onde tem familiares.

Já na capital mineira, o acusado foi monitorado e, na última sexta-feira (9), o assaltante iniciou uma viagem para o estado do Rio, e foi abordado por agentes próximo à cidade de Três Rios.