Homem que atacou agente da Civil é preso em Guapimirim

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) prenderam nesta sexta-feira (1º) em Duque de Caxias um bandido de 25

anos por tentativas de roubo qualificado e de homicídio qualificado contra um policial civil da unidade da Baixada Fluminense e por tráfico de drogas.

Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias por tentativas de assalto e de homicídio. Ele foi capturado na comunidade da Mangueirinha, também em Caxias.

Segundo informações, em março passado, R. A. S., acompanhado de um comparsa, de 18 anos, identificado pelas iniciais P. B. S., tentou roubar o veículo do agente de segurança pública, em Duque de Caxias. A vítima reagiu e trocou tiros com os criminosos. Na ocasião, o cúmplice foi baleado, preso e socorrido. R. A. S. conseguiu fugir.

Enquanto P. B. S. era atendido na unidade de pronto atendimento (UPA) do Parque Lafaiete, em Duque de Caxias, quatro bandidos tentaram invadir a unidade de saúde para resgatá-lo. Houve novo confronto com policiais.

Após os cuidados médicos, P. B. S. foi devidamente preso, enquanto que R. A. S. ficou foragido. Ambos integram o Bonde do Renegade, quadrilha que costuma roubar veículos desse modelo ou outros de elevado poder aquisitivo. Os carros roubados são entregues a traficantes do Morro do Sapo, em Duque de Caxias, e trocados por drogas. Com a permissão dos narcotraficantes, os dois assaltantes podem vender os entorpecentes no Morro do Sapo e na Mangueirinha.

Monitorado

No curso as investigações, R. A. S. foi devidamente identificado e passou a ser monitorado pelo Setor de Inteligência da 67ª DP (Guapimirim). No momento da captura, os agentes encontraram um automóvel Ônix, contendo 417 invólucros de maconha e R$ 1.030 em espécie. Desse modo, o criminoso foi preso em flagrante também por crime de tráfico de drogas. Os policiais tinham ido até a favela para cumprir mandado e acabaram se deparando com outro delito.

R. A. S. foi preso por tentativa de assalto, previsto no artigo 157 do Código Penal (Lei nº 2.848/1940), tentativa de homicídio qualificado, conforme artigos 14 e 121 da mesma legislação, e tráfico de entorpecentes, de acordo com o artigo 33 da lei de combate ao narcotráfico (Lei nº 11.343/2006).