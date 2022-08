Homem morre ao ser baleado em assalto em Japeri

Paulo Vinícius do Nascimento Martuche, de 29 anos, foi morto a tiros após reagir a uma tentativa de assalto, no fim da noite do último domingo (21), no bairro Chacrinha, em Japeri, na Baixada Fluminense.

Segundo informações preliminares, a vítima tentou reagir à abordagem do assaltante e foi atingido por pelo menos quatro disparos; na cabeça, braço, peito e perna. Ele morreu no local. Policiais do 24º BPM (Queimados) foram acionados para a ocorrência, mas o criminoso já havia fugido sem levar a moto.

O corpo de Paulo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu e liberado logo no início da manhã. O corpo do jovem foi sepultado no Cemitério Municipal de Japeri. Ele deixa filha de 13 anos.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigam o caso. “Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”, finalizou a corporação em nota.