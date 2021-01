Homem morre afogado após tentar salvar familiares em Resende

Um homem morreu afogado após tentar salvar familiares que se afogavam em um rio em Resende, na tarde do último sábado. O corpo de Cristiano Menandro foi encontrado ontem por equipes do Corpo de Bombeiros, cerca de 2 km depois de onde teria desaparecido.

O caso aconteceu no distrito da Capelinha, onde a família mora. Cristiano e outros parentes estavam no Rio Pirapetinga, quando um deles afundou na água. Parentes relataram que neste momento, eles se mobilizaram e conseguiram salvá-lo e reanimá-lo.

Depois do resgate, os parentes perceberam que Cristiano e o filho dele também estavam se afogando. O menino foi retirado da água, mas o pai dele acabou desaparecendo no rio. O corpo dele foi levado para o IML de Resende. O filho de Cristiano e o outro familiar, que foram resgatados do rio, precisaram ser hospitalizados.