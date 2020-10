Homem mata Pitbull com quatro tiros e deixa dono baleado na Zona Norte do Rio

Um crime revoltante aconteceu ontem, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Um cachorro da raça pitbull e seu dono foram baleados por um homem que estava passeando com uma cadela na Rua Bonfim. O cão levou quatro tiros e morreu. Já Washington do Nascimento de Azevedo, de 42 anos, foi baleado duas vezes, sendo uma delas de raspão.

A vítima relatou que Thor, de 2 anos, usava coleira, guia e focinheira mas, ao se aproximar da cadela para cheirá-la foi atingido pelos disparos. Washington tentou protegê-lo, mas não conseguiu impedir que ele fosse morto. A polícia procura o asassino.

O corpo de Thor foi levado ao Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para fazer a perícia. Washington foi levado para o hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, e não corre risco de morrer. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).

Penas mais duras para agressores

Na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta as penas para quem maltratar cães e gatos. Agora, este crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, a novidade do projeto. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa.