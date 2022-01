Homem mata mulher a golpes de marreta e se joga da Rio Niterói

Uma mulher foi assassinada a tiros e golpes de marreta pelo ex-marido na manhã de hoje (13) na rua Renato Girandi, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Transtornado após matar Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, o suspeito, identificado como Haroldo da Silva Amorim, de 41 anos, mais conhecido como ‘Marola’, roubou um carro próximo da casa e dirigiu até a ponte Rio-Niterói de onde se jogou. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.

Segundo as primeiras informações, Bruna aproveitou o dia de folga para buscar alguns pertences na casa do ex-marido junto com o tio e a filha adolescente. O homem não aceitava o fim do casamento com a orientadora de trânsito da Prefeitura de Maricá.

O casal teve uma discussão e ele disparou duas vezes contra a vítima. Ferida, Bruna ainda conseguiu fugir para o quintal da casa, mas foi alcançada por Aroldo, que a golpeou com uma marreta.

Chegou a ser resgatado

A concessionária Ecoponte informou que foi registrado uma tentativa de suicídio durante a manhã de quinta. Um homem foi resgatado por agentes da GMar, do Corpo de Bombeiros, na praia da Moreninha. Levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar em estado grave, ele não resistiu.

Horrorizados com o crime

Amigos da vítima estão horrorizados com o crime. Nas redes sociais, alguns se referiam à Bruna como uma menina tranquila. Ainda não há informações sobre o local e horário do enterro da vítima.