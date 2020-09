Homem mata companheira e joga corpo em açude no Sul Fluminense

Um homem foi preso na última quarta-feira por agentes da 89ª DP (Resende), depois de matar a companheira a facadas e jogar o corpo em um açude. De acordo com a Polícia Civil, ele foi capturado na localidade conhecida como São José do Barreiro, em Resende, no Sul Fluminense

Investigações apontam ainda que o criminoso teria cometido o ato após saber de uma traição da mulher. Ele teria esfaqueado a vítima, colocado o corpo no porta-malas de um veículo, e jogado o corpo, junto com o carro, em um açude.