Homem mata a namorada, a sogra, os cachorros da família e depois tira a própria vida

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um crime de feminicídio que chocou moradores em Nova Iguaçu. Na manhã da última segunda-feira (4), os corpos de duas mulheres e um homem, além dos dois cachorros da família foram encontrados em uma das casas do Condomínio Residencial Palhada, localizado na Estrada Governador Leonel Brizola).

De acordo com as primeiras informações, o homem não aceitava o fim do relacionamento com Vitória Marcos Ramos, de 22 anos, e a teria assassinado a facadas. Ele também matou a sogra, identificada como Maria Margarida Ramos, 58, e os animais de estimação durante discussão ocorrida na madrugada.

O homem, que não teve a identidade divulgada, se enforcou. O corpo dele foi encontrado no quintal da casa. Já os das outras vítimas estavam no interior do imóvel. Ao entrar na casa, a polícia percebeu que havia muito sangue e lençóis espalhados entre a sala e a cozinha.