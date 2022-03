Homem invade ônibus da linha 476 e espanca motorista após batida no trânsito no Rio

Imagens de câmeras de segurança do coletivo flagraram a agressão contra vítima de 69 anos

As imagens da câmera de segurança do ônibus da linha 476, no Méier, na Zona Norte do Rio, mostram o momento que o agressor desfere uma sequência de socos contra o motorista Luiz Carlos Ribeiro, de 69 anos, na última terça-feira (15).

A vítima relatou que não viu o carro do agressor forçando passagem e que, por isso, acabou imprensando a porta do automóvel. Na sequência, o homem salta do veículo e embarca no ônibus após o motorista abrir a porta para conversar. No entanto, ele parte para cima do idoso e o golpeia várias vezes. Uma mulher que entra depois do agressor tenta impedir a ação.

Segundo a vítima, o motorista do carro de passeio usava um soco-inglês, que ele não viu em um primeiro momento.

“Eu vinha na Rua Rio Grande do Sul, sentido Leblon, o trânsito parado. Dei passagem para dois carros que estavam saindo de uma ruazinha à direita. E assim que o segundo passou eu fui atrás, na intenção de o carro de trás (o do agressor) dar passagem para os outros que queriam entrar”, narrou Luiz na porta da 23ª DP (Méier).

Rio Ônibus condena violência

De acordo com o Rio Ônibus, que representa as empresas, a violência aconteceu após uma pequena batida. O sindicato afirmou que lamenta e condena qualquer tipo de violência contra os rodoviários.

A vítima foi atendida na Clínica da Família do Méier e depois foi até a 23ª DP no dia seguinte da agressão para registrar a ocorrência. Ele se emocionou e fez questão de agradecer a todos os profissionais que cuidaram de seus ferimentos.

Ataque de fúria e antecedentes criminais

A distrital identificou Leonardo Costa Mendes Nogueira, de 18 anos, como o autor de agressões contra um motorista de ônibus. Acompanhado de um advogado, ele foi ouvido na delegacia, na tarde de ontem, e confessou as agressões. Disse ter tido um “acesso de raiva”, mas negou ter utilizado um soco-inglês, como alegado pela vítima.

A polícia informou que o jovem possui uma anotação criminal por agredir um vizinho com um soco no rosto, em 2019, quando era menor de idade. Ele demonstra ter perfil violento e comportar-se, em algumas situações, como quem quer fazer justiça com as próprias mãos. Ainda como agravante do caso, ele não possui carteira de motorista. O caso é investigado como lesão corporal grave. A delegacia aguarda o laudo do exame de corpo de delito da vítima para concluir a investigação.