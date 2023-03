Homem esfaqueia pais, incendeia apartamento e morre após cair de prédio na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana do Rio

Um homem é acusado de ter esfaqueado os pais na noite desta quinta-feira (23) em Icaraí, na Zona Sul de Niterói. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele teria ateado fogo no apartamento situado na esquina da Rua Pereira da Silva com Rua Ator Paulo Gustavo. Após cometer a ação, o homem teria caído do quarto andar, vindo a morrer em sequência.

Ainda de acordo com os bombeiros, o incêndio foi controlado e as duas pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Azevedo Lima por uma equipe da unidade de Charitas e do 3º Grupamento de Bombeiros Mlitares (Centro) , que atuaram na ação.

A identidade dos feridos e do acusado não foram reveladas. Não há informações também sobre o estado de saúde das vítimas.