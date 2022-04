Homem é trancafiado por tentativa de feminicídio na Baixada Fluminense

Agentes da 67ª DP (Guapimirim), sob a coordenação do delegado Antôjio Silvino, titular da unidade, prenderam em flagrante, na segunda-feira (4), um homem de 44 anos por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa.

A vítima havia feito um registro de ocorrência por lesão corporal e ameaça. Na ocasião, ela não solicitou medidas protetivas de urgência, uma vez que não acreditava que os fatos viessem a se repetir.

Desde então, o criminoso passou a ameaçar a ex-companheira de morte, pois não se conformava com a separação. Eles viveram juntos por 13 anos e têm dois filhos, um de 4 e um de 12 anos de idade. No dia da prisão, a mulher realizou um novo registro de ocorrência, pela prática do crime de perseguição. Ela entrou em contato com o ex-marido para pegar pertences pessoais que haviam ficado na casa dele, mas, ao chegar ao local, sofreu a tentativa de feminicídio.

Por conta das lesões, a mulher foi encaminhada para um hospital da região, que comunicou a delegacia. A partir disso, os agentes realizaram diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado.