Homem é torturado até a morte na Região Metropolitana

O corpo de um homem foi encontrado na manhã de ontem, no bairro Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A Polícia Militar informou que uma guarnição do 7º BPB (São Gonçalo) foi acionada para verificar a denúncia de um cadáver na Rua Joaquim Rafael por volta das 4h.

Ao chegar na localidade, os agentes encontraram a vítima, que estava amarrada com uma corda, no chão com ferimentos pelo corpo, além de sinais de agressão e tiros.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foram acionados e realizaram a perícia técnica. A Polícia Civil não divulgou o nome da vítima.