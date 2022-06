Homem é preso por maltratar animais dentro de casa na Zona Norte do Rio

A denúncia de maus-tratos chegou através do ex-secretário Estadual de Agricultura, Proteção de Bem-Estar Animal, Marcelo Queiroz, que acionou a 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha) e a Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal (RJPET).

Segundo a denúncia, eram dois cães em situação de maus-tratos, porém, chegando ao local, um dos animais estava morto. Na casa, no bairro do Engenho Novo, na Zona Norte da cidade, a polícia verificou total condição de insalubridade, muita sujeira; no local também não foi encontrado potes de

ração e água.

O animal encontrado vivo, que estava com a saúde completamente debilitada, foi conduzido para o veterinário e recebeu os devidos cuidados. A polícia acredita que o mesmo estava se alimentando das próprias fezes. O cachorro será levado para um lar temporário.

O tutor do animal, Pedro Ferreira da Cruz, 29 anos, foi

encontrado pelos agentes na casa, e não reagiu à prisão. Ele, que já teve várias passagens pela polícia, como tráfico de drogas, explosão, formação de quadrilha, invasão de domicílio, furto a transeunte, vias de fato, ameaça, entre outras, vai responder pelo crime de maus-tratos e pode pegar

até 5 anos de reclusão.