Homem é preso por lesão corporal contra a madrasta em Guapimirim

Policiais civis da 67ª DP (Guapimirim) cumpriram, na última segunda feira, um mandado de prisão por sentença condenatória contra um homem acusado de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Hermes Diogo Machado, de 40 anos, foi capturado no bairro de Marechal Hermes, após monitoramento do Setor de Inteligência da unidade distrital.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da 67ª DP, é usuário de drogas e, em agosto de 2015, durante uma discussão com sua madrasta, agrediu-a com um copo. O golpe foi tão forte que provocou um profundo golpe corte na cabeça da vítima. O agressor foi encaminhado ao sistema prisional.