Homem é preso por furtar desodorantes em farmácia de Volta Redonda

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Um homem de 45 anos foi preso depois de furtar oito frascos de desodorante e um cheque no valor de R$ 1.800 na Drogaria Retiro, em Volta Redonda, no Sul Fluminense. O estabelecimento fica na Rua 17 de Julho, no bairro Aterrado.

Testemunhas do crime acionaram a Polícia Militar, que fez buscas pelas proximidades e conseguiu localizar o suspeito na Avenida Lucas Evangelista. Ao perceber que havia sido identificado, ele jogou uma bolsa no chão.

