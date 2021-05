Homem é preso por estuprar e filmar crianças em comunidade do Rio

A Polícia Civil prendeu um morador da comunidade Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul, acusado de estuprar crianças e filmar o ato sexual.

Robério de Oliveira Pereira, de 35 anos, confessou para os agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima que atraía meninas entre 8 e 10 anos.

Após um trabalho de inteligência envolvendo as polícias Civil e Federal, os agentes conseguiram localizar o criminoso e foi preso em flagrante já que estava com as imagens dos abusos no celular.

Na delegacia, ao checar que Robério era do Ceará, o delegado titular da DCAV, Adriano França, constatou que ele já possuía um mandado de prisão por tentativa de homicídio contra a ex-companheira, emitido em 2018. Na época, a vítima tinha 16 anos.

De acordo com as investigações, para fugir da polícia, Robério foi para o Dona Marta, e transformou a casa em um “estúdio do terror”.

Em depoimento, Robério Pereira confirmou que era ele nas gravações do celular, abusando de duas meninas. E, relatou aos policiais outras supostas vítimas.