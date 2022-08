Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Guapimirim 

Agentes da 67ª Delegacia Policial (Guapimirim) prenderam na tarde da última segunda-feira (22) um acusado, de 23 anos, de descumprimento de medida protetiva e dano. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juizado da Violência Doméstica da comarca do município

da Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da distrital, em outubro de 2021, o acusado agrediu com um soco no rosto e ameaçou de morte sua ex-companheira, 25, sendo por esse fato deferidas medidas protetivas de urgência.

Entretanto, em 3 de agosto deste ano, o agressor voltou à residência da ex-companheira para pegar a filha do casal, que negou-se a entregar a criança, uma vez que ele estava bêbado. “Ele passou a quebrar as portas e janelas de blindex do imóvel, bem como outros objetos do interior da residência. O mandado de prisão preventiva foi expedido no dia de hoje (22) e imediatamente cumprido”, disse Silvino.