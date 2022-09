Homem é preso por aplicar golpe de quase R$ 1 milhão em professora no Rio de Janeiro

A Polícia Civil prendeu em flagrante um acusado de aplicar um golpe de quase R$ 1 milhão em uma professora de Português, na tarde desta terça-feira (27). Ela criou um aplicativo para ensinar o uso correto da vírgula, e o acusado fingiu ser um funcionário do governo da Argentina e, depois, um representante de uma empresa americana para usar o dinheiro da mulher, alegando que divulgaria o aplicativo.

A própria vítima denunciou o golpe na 38ª DP (Brás de Pina).

De acordo com informações, depois de criar aplicativo, a professora buscou parceiros para ajudar na divulgação e monetização. O estelionatário entrou em contato com ela, alegando ser funcionário do governo argentino, que viajaria em breve ao país e que poderia divulgar seu programa. Acreditando no criminoso, a vítima pagou viagens para ele e para supostos funcionários, além de fazer transferências de milhares de reais.

O golpista, então, viajou para diversos países sob o pretexto de representar a mulher e divulgar seu aplicativo. Em todas as viagens, a vítima pagou as passagens e estadia. Para arquitetar melhor o golpe, o estelionatário chegou a falsificar uma ordem de pagamento em euros, o que levou a mulher a acreditar que era uma transferência verdadeira e enviar mais R$ 180 mil.

No último fim de semana, segundo depoimento da vítima, o criminoso exigiu mais R$ 30 mil para continuar sendo seu representante na venda do aplicativo. Não tendo mais dinheiro, ela negociou entregar R$ 4 mil. Desesperada e acreditando que estava caindo em um golpe, a vítima procurou a Polícia Civil. Os agentes foram ao local no qual o dinheiro seria entregue e prenderam o estelionatário logo após o recebimento do valor.