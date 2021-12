Homem é preso por ameaçar companheira de morte na Baixada Fluminense

Agentes da 67ª Delegacia de Polícia de Guapimirim, na Baixada Fluminense capturaram na manhã de hoje (16) um acusado de 39 anos por descumprimento de medidas protetivas, ameaça e perseguição tendo como vítima a companheira. O crime aconteceu em setembro deste ano.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal da comarca de Guapimirim, cumprido pelos policiais durante a Operação Captura III. Segundo o delegado Antônio Silvino, titular da distrital, em 2013 o acusado já havia agredido e ameaçado de morte a então companheira, 30. “Ele foi condenado pela prática desses crimes, motivo pelo qual foi preso em setembro de 2019, sendo solto após cumprimento da pena.

No dia 30 de maio deste ano, voltou a agredi-la, sendo deferidas medidas protetivas de urgência, que foram descumpridas no dia 25 de setembro, quando ele invadiu a casa do atual namorado da vítima, onde ela estava, novamente a ameaçando de morte. Representamos pelo pedido de prisão que expedido pela Justiça e cumprido por nossa unidade”, explicou.

Vale ressaltar que a prisão do agressor foi realizada pela equipe de agentes femininas, conhecidas como as “Meninas Superpoderosas”, criada pela 67ª DP para prender marginais que praticam crimes de violência doméstica, principalmente.