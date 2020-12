Homem é preso por agentes da Operação Barra Presente após tomar direção de ônibus do BRT

Agentes da Operação Barra Presente prenderam um homem após ele tomar a direção de um ônibus do BRT, ontem. Segundo informações, ele é motorista de outra empresa e alegou que estava revoltado com a demora do ônibus para sair da Estação Alvorada, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. O passageiro decidiu assumir a direção do veículo e seguiu pela Avenida das Américas.

No percurso, sete pessoas que aguardavam a condução embarcaram no transporte. Na estação Interlagos, uma viatura conseguiu interceptar o coletivo. O motorista e os passageiros foram conduzidos para a 16ª Delegacia Policial (Barra da Tijuca). A

demora que causou revolta no homem se deu em função da paralisação das atividades por parte dos motoristas de ônibus.

Também nesta segunda-feira (30), motoristas do sistema BRT fizeram uma paralisação de atividades em protesto ao parcelamento do 13° em cinco parcelas. O protesto casuou paralisações no três corredores do serviço – Transoeste, Transcarioca e Transolímpica.