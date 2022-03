Homem é preso pela Polícia Civil após agredir mãe em Guapimirim, na Baixada

Depois de transformar a vida da família em um pesadelo, um homem de 30 anos acabou preso em flagrante, na noite da última segunda-feira (28), por agentes da 67ª Delegacia de Polícia (Guapimirim), na Baixada Fluminense. Ele vai responder por lesão corporal, ameaça (qualificada como violência doméstica) contra a mãe e posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Antônio Silvino, titular da distrital, Ajuricaba Monassa de Paula Filho, que morava com sua companheira na casa da mãe, 57, é dependente químico e faz uso de álcool, maconha e cocaína. Em diversas ocasiões, a agrediu, inclusive tentou esganá-la.

“A mãe chamou a atenção dele após ter deixado uma bandeja com comida fora da geladeira, que acabou estragando. Irritado, o agressor deu um tapa na bandeja e jogou o alimento na vítima e passou a quebrar móveis dentro de casa.

A mãe correu para o quintal e foi atingida por uma lixeira plástica grande e sofreu ferimentos na cabeça e no braço”, relatou o delegado.

Ameaçada com arma

Após a vítima dizer que iria denunciá-lo por não suportar mais as agressões, o criminoso pegou uma pistola calibre 6,35mm, com numeração raspada. Em seguida, sentou-se perto do portão e ameaçou: “Estou esperando você sair”, relatou a mãe.

Horas mais tarde, segundo o termo de declaração do registro de ocorrência, o homem pediu dinheiro à mãe e saiu com a companheira. Neste momento, ela aproveitou para ir à delegacia e denunciar o filho.

“Imediatamente, enviamos uma equipe à casa. No local, os agentes apreenderam a pistola municiada e um canivete, que o agressor também usava para ameaçar de morte sua mãe. Conseguimos prendê-lo quando ele chegava no imóvel”, informou Silvino.

De acordo com a Polícia Civil, quando adolescente, Ajuricaba foi apreendido em três oportunidades: uma por lesão corporal; outra ameaça e uma terceira por tentativa de homicídio com faca. Já maior de 18 anos, ele respondeu a dois inquéritos por lesão corporal, sendo um deles por violência doméstica contra uma ex-companheira.