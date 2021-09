Homem é preso em flagrante após tentar matar pai e irmão em Guapimirim

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante por agentes da 67ª DP (Guapimirim) após tentativas de homicídios contra o pai e o irmão, que possui deficiêcia na fala. O crime aconteceu na quarta-feira da semana passada, em Guapimirim.

As vítimas de 69 e 50 anos, respectivamente, foram agredidas com uma cabeçada pelo acusado, que tentou matá-las usando um pedaço de madeira, conhecido como perna de três, de cerca de 1,70 metros. Parentes interviram e evitaram a tragédia. Não satisfeito, o agressor se armou com uma picareta na tentativa de atingir o pai e o irmão de criação. E mais uma vez, os familiares o detiveram e foram a delegacia registrar queixa.

“Os parentes relataram que o marginal possui histórico de agressões a familiares, uma vez que, quando em síndrome de abstinência de drogas ilícitas, costuma surtar, falar sozinho e torna-se extremamente agressivo”, disse o delegado Antônio Silvino, titular da 67ª DP.