Homem é preso com pistola, munição e drogas em Nova Iguaçu

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira no bairro Valverde, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, durante uma ação de agentes no local. Segundo a Polícia Militar, o criminoso carregava uma pistola, um carregador, munição, um rádio comunicador e várias drogas no momento em que foi capturado pelos policiais. O preso foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu).

Nas imagens publicadas no Twitter da corporação, é possível ver a grande quantidade de drogas que o homem carregava.