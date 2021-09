Homem é preso com artefatos explosivos na Baixada Fluminense

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) prenderam em flagrante na quarta-feira (8) um homem pelos crimes de lesão corporal, na forma da Lei Maria Penha; descaminho e por possuir artefato explosivo. Ele foi capturado no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, após denúncia.

De acordo com os policiais, com o homem foram encontrados três artefatos explosivos (morteiros) de propriedade do Exército Brasileiro e diversos pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ele será encaminhado para o sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.