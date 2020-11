Homem é preso após matar a ex-namorada e o atual namorado dela

A polícia prendeu em flagrante um homem de 20 anos, na noite da última terça-feira , em Niterói, na Região Metropolitana. Ele é acusado de matar a ex-companheira e o atual namorado dela. Ele foi encontrado pels agentes após ele ser baleado e dar entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo.

Segundo a polícia, horas antes o suspeito invadiu a casa da vítima, na comunidade da Ititioca, em Niterói, e atirou contra o casal e fugiu do local. A polícia investiga se traficantes atiraram contra ele na hora da fuga.

Testemunhas contaram que Agatha Karolyne de Jesus, de 23 anos, chegou a ser levada por paramédicos do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, mas ela não resistiu e faleceu após da entrada na emergência. Já o companheiro morreu no local. O relacionamento entre a mulher e o autor do crime já havia terminado há seis meses. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investitga o caso.