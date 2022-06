Homem é morto em carro de luxo em Nova Iguaçu, na Baixada

Veículo da vítima, avaliado em mais de R$ 1 milhão e estava sem placa, foi atingido por diversos disparos de armas de grosso calibre

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o que motivou a execução de Tiago Barbosa, de 36 anos, conhecido como Tiago do Cigarro, dentro de uma BMW, modelo X6, avaliada em mais de R$ 1 milhão, hoje (15), na Via Light, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense.

Agentes do Batalhão de Polícia de Militar de Mesquita (20º BPM) foram acionados para o local do crime ocorrido na altura do Bairro da Luz, mas a vítima já estava morta. O carro foi atingido por tiros de fuzil.

Segundo relatos de moradores, um veículo fechou a BMW da vítima e pelo menos três homens desceram e fizeram vários disparos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram o veículo com as marcas de bala e curiosos no local.

Possível cobrador da milícia

A especializada investiga a informação de que Tiago seria cobrador de uma milícia. Agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a identificar os autores do crime.