Homem é morto com tiro na cabeça em Belford Roxo

Um homem foi encontrado morto dentro de um veículo Cruze Turbo na última quarta-feira, em Belford Roxo. O crime aconteceu na Rua São Miguel, no bairro Itaupu.

De acordo com as primeiras informações, a vítima, que seria motorista de aplicativo, teria reagido a uma tentativa de assalto a acabou atingido com um disparo na cabeça. Moradores da região acionaram a Polícina Militar que, ao chegar no local, já encontrou o homem morto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) esteve na cena do crime e realizou a perícia. Os agentes tentam encontrar câmeras de vigilância que podem ter registrado a movimentação dos assassinos. Até o fechamento desta reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada pela polícia.

Antonio Carlos/Hora H